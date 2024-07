Με τον Λιονέλ Μέσι να γίνεται ο δεύτερος σκόρερ στον κόσμο (109 γκολ) με τα χρώματα της εθνικής του πίσω μόνο από τον Κριστιάνο Ρονάλντο, η Αργεντινή έστειλε σπίτι την έκπληξη του Copa America Καναδά, επικρατώντας με σκορ 2-0 και προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης.

Η Αργεντινή αν και δεν έπαιξε το πιο εντυπωσιακό ποδόσφαιρο, ήταν άκρως αποτελεσματική και… σκότωσε το όνειρο του πρωτάρη Καναδά που έφτασε μέχρι τα ημιτελικά πραγματοποιώντας μία εξαιρετική πορεία. Ο Μέσι και η παρέα του δεν έχασαν την ευκαιρία να βρεθούν σε ένα ακόμα τελικό τον 4o στις τελευταίες πέντε διοργανώσεις, όπου θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Ουρουγουάη- Κολομβία.

Messi Scored His First Goal as Argentina Secure Copa America 2024 Final Berth with Dominant Win Over Canadahttps://t.co/VzecW7HDYl #LionelMessi #Argentina #Canada #CopaAmerica2024 pic.twitter.com/cttnFpcgV2

— Bobnews24.com (@Bobnews24C) July 10, 2024