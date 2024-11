Το ματς της 5ης αγωνιστικής του Γ’ ομίλου της League A, Ολλανδία-Ουγγαρία, στην «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» διεκόπη στο 7ο λεπτό καθώς άνθρωπος του πάγκου της Ουγγαρίας, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ακόμη εάν είναι κάποιος από τους αναπληρωματικούς η μέλος του τεχνικού τιμ των Μαγυάρων αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρρευσε.

Εσπευσμένα οι γιατροί και των δύο ομάδων του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες.

The moment the Hungary vs. Netherlands match was stopped due to a member of the Hungarian national team's technical staff sustaining a serious injury on the bench.

