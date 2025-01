Την εμφάνιση της… ζωής του πραγματοποιεί ο Βαγγέλης Παυλίδης στο παιχνίδι της Μπενφίκα απέναντι στην Μπαρτσελόνα, καθώς κατάφερε να πετύχει χατ-τρικ στο πρώτο μισάωρο του αγώνα.

Με αυτά τα γκολ ο διεθνής επιθετικός έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο δεύτερος Έλληνας με χατ-τρικ στην κορυφαία διοργάνωση της Ευρώπης, μετά τον Κώστα Μήτρογλου και ο πρώτος που έβαλε τρία γκολ στο πρώτο μισάωρο αγώνα απέναντι στους Καταλανούς.

Μόλις στο 2′ ο 26χρονος στράικερ, μετά τη σέντρα του Καρέρας, με άψογο τελείωμα μέσα στην «καρδιά» της καταλανικής άμυνας άνοιξε το σκορ για τους Λουζιτανούς.

Ο Παυλίδης «χτύπησε» εκ νέου στο 23′, όταν εκμεταλλεύτηκε το «blooper» ανάμεσα σε Σέζνι και Μπαλντέ, και απλά έσπρωξε την μπάλα στην ανυπεράσπιστη εστία της ομάδας του Φλικ, κάνοντας το 2-1 για τους γηπεδούχους (ενδιάμεσα ο Λεβαντόφσκι είχε ισοφαρίσει σε 1-1 με πέναλτι).

Επτά λεπτά αργότερα ο φορ των «αετών» έφτασε σε αυτό το ιστορικό χατ-τρικ, όταν κλήθηκε να εκτελέσει το πέναλτι που κέρδισε ο Ακτούρκογλου από τον γκολκίπερ της Μπαρτσελόνα, νικώντας από την άσπρη βούλα τον Σέζνι!

THEY HAVE TAKEN THE LEAD BUT WHAT THE F*CK JUST HAPPENED THERE BETWEEN CZESZNY AND BALDE ?!?!?!!??!?!!? pic.twitter.com/bI87bjeCTp

— Winning-Goal (@WinningG0al) January 21, 2025