Πεταμένη σε έναν θάμνο λίγο έξω από το «Craven Cottage» βρέθηκε η διαπίστευση του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος αποχώρησε νωρίτερα από την αναμέτρηση της Νότιγχαμ Φόρεστ με τη Φούλαμ.

Ο οπαδός δημοσίευσε στο twitter (X) τη φωτογραφία της διαπίστευσης, με το εξής σχόλιο: «Βρήκα αυτό πεταμένο σε έναν θάμνο ,σε έναν κήπο ακριβώς έξω από το Craven Cottage… Κάποιος έφυγε με… νεύρα».

Found this thrown on a bush in someone’s front garden just outside Craven Cottage… someone clearly left in a strop… 😂 pic.twitter.com/l4M235cE5Z

— Dom Manning (@dommanning) December 6, 2023