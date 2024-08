Ο Ραχίμ Στέρλινγκ, ο οποίος ήταν… ανεπιθύμητος στην Τσέλσι, δόθηκε δανεικός για μια σεζόν στην Άρσεναλ, όπως ανακοίνωσαν οι δύο σύλλογοι τα ξημερώματα, λίγο πριν το κλείσιμο της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.

«Θα δείτε τα καλύτερα από εμένα», υποσχέθηκε ο 29χρονος Άγγλος επιθετικός, σε βίντεο που ανήρτησε στο διαδίκτυο η Άρσεναλ.

