Η ομάδα του MLS Λος Άντζελες FC επισημοποίησε σήμερα (14/5) την επερχόμενη άφιξη του πρώτου σκόρερ στην ιστορία της εθνικής Γαλλίας Ολιβιέ Ζιρού, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στο MLS, μετά από μία λαμπρή καριέρα στην Ευρώπη.

Ο πολύπειρος στράικερ υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με την ομάδα της Πόλης των Αγγέλων, ενώ στη συμφωνία υπάρχει οψιόν για ανανέωση έως το 2026.

Έτσι, ο Ζιρού αφήνει τη Μίλαν, όπου αγωνίζεται από το 2021 μετρώντας συνολικά 130 συμμετοχές με απολογισμό 48 γκολ και 20 ασίστ, έχοντας κατακτήσει και ένα πρωτάθλημα με τους «ροσονέρι», για να μετακομίσει στις ΗΠΑ.

Olivier Giroud is Black & Gold.

📝 Olivier Giroud joins #LAFC as a Designated Player through 2025 with an option for 2026.#LAFC | @Remitly

