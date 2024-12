Η Ζαλγκίρις Κάουνας πέρασε νικηφόρα από τη Μαδρίτη, δίνοντας συνέχεια στην αγωνιστική… κρίση της Ρεάλ στη Euroleague. Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι επικράτησε με 92-83 των περυσινών φιναλίστ της διοργάνωσης, για την 15η αγωνιστική, υποχρεώνοντας τους Ισπανούς στην τρίτη διαδοχική ήττα και βυθίζοντας το ρεκόρ τους σε 6-9. Στον αντίποδα, οι Λιθουανοί πανηγύρισαν την ένατη νίκη τους και συνεχίζουν να στοχεύουν ακόμη ψηλότερα.

Ο «εγκλωβισμός» της Ρεάλ στο πρώτο ημίχρονο από την εξαιρετική άμυνα της Ζαλγκίρις, η οποία περιόρισε τους Ισπανούς στους 38 πόντους σε αυτό το διάστημα, επέτρεψε στους Λιθουανούς να εξασφαλίσουν ένα μαξιλαράκι ασφαλείας 16 πόντων στο 20΄ (38-54), ενώ με «βομβαρδισμό» από τα 6,75 μέχρι το φινάλε (15/29 τρίποντα) δεν απειλήθηκαν σε κανένα σημείο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τεχνικός της Ρεάλ, Τσους Ματέο, αποβλήθηκε με δεύτερη τεχνική ποινή στο 23΄, μετά από διαμαρτυρίες για το μπλοκ του Μπιρούτις στον Καμπάτσο.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Λόνι Γουόκερ με 21 πόντους, ενώ 17 πρόσθεσε ο Σιλβέιν Φρανσίσκο. Από τη Ρεάλ ξεχώρισε ο Ντζάναν Μούσα με 15.

Τα δεκάλεπτα: 19-24, 38-54, 60-72, 83-92

ΡΕΑΛ (Ματέο): Αμπάλδε 6 (2/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Καμπάσο 9 (0/3 τρίποντα, 5 ασίστ), Ράταν-Μέις 3 (0/3 τρίποντα), Χεζόνια 14 (1/5 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο), Μούσα 15 (1/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 λάθη), Ντεκ 10 (1), Ιμπάκα 2 (2 λάθη), Ταβάρες 10 (5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 λάθη, 2 μπλοκ), Γιουλ 12 (3/7 τρίποντα), Φελίζ, Εντιαγιέ 2 (4 ριμπάουντ)

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ (Τρινκιέρι): Γουόκερ 21 (5/9 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 2/2 βολές, 2 ριμπάουντ, 4 λάθη), Φρανσίσκο 17 (2/4 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 4/5 βολές, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα, 4 λάθη), Λεκαβίτσιους, Μπραζντέικις 10 (1), Μπιρούτις (2 ριμπάουντ), Σμάλαγκιτς 13 (1/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Μίτσελ 5 (1), Ντάνστον 1, Μάνεκ 13 (3/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Μπουτκεβίτσιους, Σιρβίντις 11 (3/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ουλάνοβας 1 (2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα)

Επέστρεψε από το -15 η Μπάγερν

Με μεγάλη ανατροπή από το -15, η Μπάγερν επικράτησε με 98-93 της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Μόναχο, για την 15η αγωνιστική της Eurolague, πιάνοντας με ρεκόρ 10-5 στη δεύτερη θέση τις Φενερμπαχτσέ και Μονακό. Στον αντίποδα, οι Ισραηλινοί υποχώρησαν στο 4-11.

Ο φωτεινός πίνακας έγραψε το 50-65 στο 25΄, υπέρ της Μακάμπι, αλλά με τους Κάρσεν Έντουαρντς (25π.) και Αντρέας Ομπστ (23π., 7/13τρ.) να δίνουν ρεσιτάλ από μέση και μακρινή απόσταση, οι Βαυαροί απάντησαν με επιμέρους σκορ 25-7 και στο 32΄ προσπέρασαν με 75-72, χωρίς να δουν ξανά και μέχρι το φινάλε την… πλάτη των Ισραηλινών.

Από την ομάδα του Όντεντ Κάτας ξεχώρισε ο Τζέιλεν Χόαρντ με 25 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 22-30, 43-50, 67-70, 98-93

ΜΠΑΓΕΡΝ (Χέρμπερτ): Βάιλερ-Μπαμπ 3 (1/4 τρίποντα), Ντα Σίλβα, Έντουαρτνς 25 (1/6 τρίποντα), Γκίφαϊ 3 (1/2 τρίποντα), Φόγκτμαν 9 (1/2 τρίποντα), Νέιπιερ 13 (3/6 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Χαρτσένκοβ, Ομπστ 23 (7/13 τρίποντα), Μπιτίμ, Μπράνκοβιτς 6, Μπούκερ 14 (6 ριμπάουντ), Γίμπο 2

ΜΑΚΑΜΠΙ (Κάτας): Χόαρντ 25 (6 ριμπάουντ), Σέιγιοκ 6, Μένκο, Ρέιμαν, ΝτιΜπαρτολομέο 3 (1/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Κοέν 2, Ράντολφ 20 (4/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Γιοκουμπάιτις 4 (6 ριμπάουντ), Γκέιμπριελ 16 (8 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Μπλατ 13 (4/8 τρίποντα, 10 ασίστ), ΝτεΤζούλιους 2

«Διπλό» για τη Βίρτους με… τετράποντο του Κλάιμπερν

Με… τετράποντο (τρίποντο και φάουλ από τον Μονέκε) του Γουίλ Κλάιμπερν στο 1΄΄ για τη λήξη του αγώνα, η Βίρτους έδωσε τέλος στο αρνητικό σερί των έξι ηττών της στη Euroleague, πανηγυρίζοντας στη Βιτόρια το μόλις δεύτερο εφετινό «διπλό» της.

AND-1 FOR THE WIN🎯🎯🎯

Will Clyburn getting the three and the foul to turn the scoreline for @VirtusSegafredo in the last second of the game😤#MotorolaMagicMoments I @Moto pic.twitter.com/myKkU16PhJ

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 12, 2024