Έξι ποδοσφαιριστές της Φορταλέζα, ομάδας της πρώτης κατηγορίας της Βραζιλίας, τραυματίστηκαν όταν το λεωφορείο τους δέχθηκε επίθεση από οπαδούς, μετά από αγώνα περιφερειακού κυπέλλου, όπως γνωστοποίησε σήμερα ο σύλλογος.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Φορταλέζα, το λεωφορείο «έγινε στόχος από εκρηκτικούς μηχανισμούς και πέτρες που πέταξαν οπαδοί της Σπορτ (Κλουμπ Ρεσίφε) στην έξοδο του σταδίου Περναμπούκο, μετά από αγώνα για το Nordeste Cup», ο οποίος έληξε το βράδυ της Τετάρτης ισόπαλος 1-1 στην πόλη Ρεσίφε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Σύμφωνα με το σύλλογο, έξι παίκτες τραυματίστηκαν ελαφρά στο περιστατικό και διακομίσθηκαν σε νοσοκομείο της Ρεσίφε.

Η επίθεση καταδικάστηκε από μεγάλο μέρος των συλλόγων της Βραζιλίας, οι οποίοι έδειξαν την υποστήριξή τους στη Φορταλέζα, η οποία ηττήθηκε στις 28 Οκτωβρίου 2023 από τη Λίγκα ντε Κίτο στον τελικό του Copa Sudamericana, της διοργάνωσης της Νότιας Αμερικής που είναι η αντίστοιχη του Europa League.

«Η Σπορτ Κλουμπ Ρεσίφε καταδικάζει έντονα τις πράξεις βίας που στόχευαν το λεωφορείο της αποστολής της Φορταλέζα» αναφέρει σε ανάρτησή του στο X (σ.σ. παλιότερα γνωστό ως Twitter) ο σύλλογος από την περιοχή του Περναμπούκο, ο οποίος αγων

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Organizada do Sport atacou o ônibus do Fortaleza depois do jogo ontem pela Copa do Nordeste.https://t.co/QjL9zIJJT3

— Vinícius Eira (@viniciuseira) February 22, 2024