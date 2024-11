Δύο οπαδοί της Λιλ «τραυματίστηκαν από μαχαίρι» μετά από επίθεση από οπαδούς της Μπολόνια αργά το βράδυ της Τρίτης (26/110 , παραμονή του αγώνα του Champions League μεταξύ των δύο ομάδων, ανακοίνωσε ο γαλλικός σύλλογος.

«Μια ομάδα οπαδών της Λιλ έπεσαν θύματα συλλογικής επίθεσης ενώ βρίσκονταν σε ένα μπαρ στην πόλη», ανέφερε.

«Κατά τη διάρκεια αυτής της ενέδρας, στην οποία φέρεται να συμμετείχαν περίπου ογδόντα επιτιθέμενοι, δύο από τους οπαδούς μας τραυματίστηκαν ΄ταν δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρια και έλαβαν ιατρική φροντίδα», πρόσθεσε.

Η Λιλ «καταδικάζει ανεπιφύλακτα αυτή τη δειλή και αφόρητη επίθεση, η οποία αντιβαίνει σε όλες τις αξίες του ποδοσφαίρου και της λαϊκής υποστήριξης» και «παρέχει την υποστήριξή του στους οπαδούς που είναι θύματα αυτών των επιθέσεων και τους εύχεται καλή ανάρρωση».

26.11.2024, Info Bologna: Bologna🇮🇹 attack Lille🇫🇷 in pub, ~80×30, many injuries on the French side. win bologna, click here for more: https://t.co/N3rxfBRBfd pic.twitter.com/hSoNSVkjWR

