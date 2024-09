Πολεμικό είναι το κλίμα στη Γένοβα από νωρίς το απόγευμα, καθώς υπήρξαν επεισόδια και συμπλοκές σώμα με σώμα, ανάμεσα σε φανατικούς οπαδούς της Τζένοα και της Σαμπντόρια. Το μίσος ανάμεσα στους “τιφοζι” των δύο ομάδων της πόλης υφίσταται εδώ και δεκαετίες και ξέσπασε για μια ακόμη φορά λίγες ώρες πριν την αποψινή αναμέτρηση (22:00) Τζένοα – Σαμπντόρια, για το Κύπελλο Ιταλίας.

Η αστυνομική παρουσία στους δρόμους της Γένοβας, είναι πολύ μεγάλη, καθώς υπάρχουν φόβοι για περαιτέρω κλιμάκωση των επεισοδίων, όταν οι οπαδοί των δύο ομάδων θα αρχίσουν να πλησιάζουν προς το γήπεδο.

