Η φημολογία των τελευταίων ημερών επιβεβαιώθηκε και ο Ντέιβιντ Μόγιες επέστρεψε στην Έβερτον, στον πάγκο της οποίας καθόταν από το 2002 έως το 2013.

«Είναι υπέροχο που επέστρεψα! Απήλαυσα 11 υπέροχα και επιτυχημένα χρόνια στην Έβερτον και δεν δίστασα να επιστρέψω όταν μου προσφέρθηκε η ευκαιρία», σχολίασε ο έμπειρος τεχνικός..

Η Έβερτον, βρίσκεται στην 16η θέση της Premier League και μόλις έναν βαθμό πάνω από την ζώνη του υποβιβασμού και στόχος των διοικούντων είναι η παραμονή στην κορυφαία κατηγορία για 72η χρονιά.

«Είμαστε χαρούμενοι που ο Ντέιβιντ έρχεται μαζί μας σε αυτήν την κομβική στιγμή για την Ιστορία της Έβερτον», δήλωσε ο εκτελεστικός πρόεδρος του αγγλικού συλλόγου,, Μαρκ Γουότς και πρόσθεσε: «Με πάνω από μια δεκαετία εμπειρίας στον σύλλογο, είναι ο κατάλληλος ηγέτης για να μας οδηγήσει στην τελευταία μας σεζόν στο Goodison Park και στο νέο μας γήπεδο. Ανυπομονούμε να συνεργασθούμε με τον Ντέιβιντ , προκειμένου για να κτίσουμε τα θεμέλια μιας νέας εποχής για την Έβερτον».

