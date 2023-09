Μολονότι κατέκτησε το πρώτο σετ στον τελικό του US Open η Αρίνα Σαμπαλένκα εν τέλει είδε την ασταμάτητη Kόκο Γκοφ να γυρνάει το ματς και να κατακτά στη Νέα Υόρκη τον πρώτο της Grand Slam τίτλο.

Η 25χρονη Λευκορωσίδα τενίστρια μετά τη λήξη του τελικού στη Νέα Υόρκη ήταν απογοητευμένη για την ήττα της και την… πλήρωσε η ρακέτα της, την οποία έσπασε και εν συνεχεία την πέταξε στα σκουπίδια.

After her final loss, Aryna Sabalenka tossed her racket into the garbage bin in frustration. 🗑️🎾👀pic.twitter.com/keyJ9sj9rc

