Πρώτο δείγμα θετικό για την Αγγλία στο Nations League 2024-25 αφού επικράτησε με 2-0 της Ιρλανδίας στο “Aviva Stadium” έχοντας για σκόρερ δύο παίκτες ιρλανδικής καταγωγής, τους Ντέκλαν Ράις (δεν πανηγύρισε το γκολ του) και Τζακ Γκρίλις.

Ωστόσο, παρά το γεγονός πως οι τρεις βαθμοί μπήκαν στο σακούλι, η ατμόσφαιρα στο στρατόπεδο των “τριών λιονταριών” μύριζε μπαρούτι, με τον Λι Κάρλσι να οδηγεί μεν τα “τρία λιοντάρια” στη νίκη στο ντεμπούτο του στον πάγκο με την ιδιότητα του υπηρεσιακού προπονητή αλλά να στηλιτεύεται η στάση του πριν από την έναρξη της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα την ώρα της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου της Αγγλία, με τον γεννημένο στο Μπέρμιγχαμ Κάρσλι, ο οποίος έχει εκπροσωπήσει μάλιστα 40 φορές την εθνική Ιρλανδίας ως ποδοσφαιριστής, να έχει ξεκαθαρίσει πως δεν θα τραγουδήσει το God Save the King και να κρατάει “σφραγισμένα” τα χείλη του.

Lee Carsley should be sacked by the FA today. His refusal to sing the national anthem is a betrayal and he’s not fit to be England manager, writes JEFF POWELL https://t.co/laqNjlMxWs pic.twitter.com/4MQf940my2

— Daily Mail Online (@MailOnline) September 7, 2024

