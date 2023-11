Σχεδόν 60 αστυνομικοί και φίλαθλοι τραυματίστηκαν το απόγευμα της Πέμπτης σε βίαιες συγκρούσεις στο περιθώριο του αγώνα των προκριματικών του Euro 2024 ανάμεσα σε Βουλγαρία και Ουγγαρία στη Σόφια, που διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών.

«Υπήρξαν 24 τραυματίες, μεταξύ των οποίων επτά νοσηλεύτηκαν για τραύμα στο κεφάλι, κατάγματα και ερεθισμούς που συνδέονται με σπρέι πιπεριού», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Κάτια Σουνγκάρσκα, εκπρόσωπος του τμήματος επειγόντων περιστατικών της πόλης.

Η αστυνομία, από την πλευρά της, ανέφερε 33 τραυματίες στις τάξεις της, συμπεριλαμβανομένων «μερικών σοβαρών τραυματισμών», σύμφωνα με τον αναπληρωτή επικεφαλής Στέφαν Ιβάνοφ.

Επιπλέον, συνελήφθησαν 33 οπαδοί, μεταξύ των οποίων και «ultras», ενώ το κυνήγι για ταραχοποιούς συνεχίζεται, είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, επικρίνοντας «πρωτοφανή» περιστατικά στη Βαλκανική χώρα.

Ο αγώνας έληξε ισόπαλος (2-2), επιτρέποντας στους Μαγυάρους να προκριθούν στο Euro-2024.

Mad scenes in Sofia outside the National Stadium where Bulgaria plays Hungary behind closed doors: clashes between fans and police forces, water bombs and cars set on fire… pic.twitter.com/KcIU1Foskd

— Metodi_Shumanov (@shumanskoo) November 16, 2023