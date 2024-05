Επιστήμονες εντόπισαν «αγνοούμενο» δορυφόρο στο διάστημα μετά από 25 χρόνια

Σύμφωνα με τον Τζόναθαν ΜακΝτάουελ, αστροφυσικός από το Κέντρο Αστροφυσικής Harvard-Smithsonian, βάσει των αρχείων δεδομένων, ο S73-7 είχε εξαφανιστεί από τα ραντάρ όχι μία, αλλά δύο φορές. Την πρώτη τη δεκαετία του 1970 και στη συνέχεια ξανά τη δεκαετία του 1990. «Το πρόβλημα είναι πως ενδεχομένως βρισκόταν πιο χαμηλά από το πεδίο ανίχνευσης των ραντάρ. Και ίσως αυτό που κατέγραψαν είναι ένας μηχανισμός ή ένα τμήμα του μπαλονιού που δεν κατασκευάστηκε σωστά και, καθώς δεν ήταν μεταλλικό, δεν εμφανιζόταν καλά στα ραντάρ», εξηγεί ο ίδιος.

«Αν υπάρχει κάποιος χάρτης με τα πρόσφατα τροχιακά δεδομένα και δεν επικρατεί συνωστισμός στο πεδίο τροχιάς, τότε ίσως πρόκειται για εύκολη ταυτοποίηση. Ωστόσο, αν πρόκειται για ένα συνωστισμένο σημείο και το αντικείμενο δεν έχει καταγραφεί για πολύ καιρό, τότε κάθε άλλο παρά εύκολη είναι η ταυτοποίησή του», λέει ο επιστήμονας.

The S73-7 satellite has been rediscovered after being untracked for 25 years. New TLEs for object 7244 started appearing on Apr 25. Congrats to whichever @18thSDS analyst made the identification. pic.twitter.com/YJOow5o4ND

— Jonathan McDowell (@planet4589) April 29, 2024

