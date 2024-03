Την αγαπημένη μπυραρία του Αδόλφου Χίτλερ στο Μόναχο- όπου πραγματοποιήθηκε μια από τις πρώτες συγκεντρώσεις του ναζί δικτάτορα- επέλεξαν περίπου 100 οπαδοί της Λάτσιο, προκειμένου να εκφράσουν την υποστήριξή τους στο φασισμό.

Ρωμαϊκοί χαιρετισμοί και συνθήματα για τον Ντούτσε (Μουσολίνι)-όπως αναφέρει η ιταλική εφημερίδα Gazzetta dello Sport-, περιελάμβανε η συνάντηση των οπαδών της Λάτσιο την παραμονή του αγώνα-ρεβάνς του Champions League με την Μπάγερν Μονάχου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η Hofbräuhaus δεν είναι μία συνηθισμένη μπυραρία, αφού πρόκειται για το μέρος που επέλεξε ο Χίτλερ το 1920 για να ξεκινήσει το πρόγραμμα του Εθνικοσοσιαλιστικού Γερμανικού Εργατικού Κόμματος. Ήταν εκεί που δικτάτορας ανακοίνωσε τα 25 σημεία του προγράμματός του, ξεκινώντας ουσιαστικά μια εποχή βίας και τρόμου που κορυφώθηκε με τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο.

“Duce, duce, duce”#SSLazio fans chanting fascist & pro-Mussolini slogans in #Munich‘s Hofbräuhaus beer hall (where Hitler held his Nazi Party’s first big meeting) ahead of today’s #UCL match between Lazio & #FCBayern.

(Video La Repubblica) #5marzo #FCBLAZ #BayernLazio #champions pic.twitter.com/XxYgAERYPM

— ANPI Scuola – Brescia 🐦 (@ANPI_Scuola) March 5, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ