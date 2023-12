Η Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι χθες μετρούσε 10 συνεχόμενες ήττες στην Euroleague, ωστόσο το βράδυ της Πέμπτης βρήκε τον… δάσκαλό της.

Η Φενέρμπαχτσε των Ιτούδη, Καλάθη και Παπαγιάννη κατάφερε, μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι ,να επικρατήσει με 100-99 της βασίλισσας, χάρη σε καλάθι του Μαντάρ στην εκπνοή της παράτασης, υποχρεώνοντας τους Ισπανούς στην πρώτη τους φετινή ήττα στη διοργάνωση.

Με το που ακούστηκε η κόρνα της λήξης άπαντες στο στρατόπεδο των Τούρκων ξέσπασαν σε ξέφρενους πανηγυρισμούς, με τον Δημήτρη Ιτούδη μάλιστα να συγκινείται, βάζοντας τα κλάματα.

