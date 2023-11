Τον απόλυτο εφιάλτη έζησε το Γιβραλτάρ στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στους Γάλλους. Δίχως να δείξουν κανέναν οίκτο οι παίκτες του Ντεσάν ήταν σαρωτικοί και διέλυσαν με 7-0 τον αντίπαλό τους στο πρώτο 45λεπτο, ο οποίος πάλευε με δέκα παίκτες από το 18΄.

Τα δυο αυτογκόλ των Σάντος και Μουλεί σε 3΄και 5΄έχτισαν βάσεις νίκης για τους Γάλλους, με τον Ζαΐρ Εμερί στο ντεμπούτο με την εθνική ομάδα να γράφει το 3-0 σε μια φάση μάλιστα που κέρδισε και την αποβολή του Σάντος.

Μπαπέ (30΄), Κλος (34΄), Κομάν (36΄) και Φοφανά (37΄) πρόσθεσαν τον δικό τους οβολό στην σαρωτική εμφάνιση της Γαλλίας, η οποία… φούλαρε να ξεπεράσει τη μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία της! Ήταν πίσω στο 1996 όταν σκόρπισε με 10-0 το Αζερμπαϊτζάν και πάλι για τα προκριματικά του Euro.

France are 7-0 up against Gibraltar after 37 minutes 🤯 pic.twitter.com/s8xRg1wbq6

— Bayern & Football (@MunichFanpage) November 18, 2023

