Στο πένθος βυθίστηκε το γερμανικό ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Μπερντ Χέλζενμπαϊν.

Ο εκλιπών, ο οποίος υπήρξε μέλος της Εθνικής Γερμανίας της δεκαετίας του ’70, απεβίωσε τη Δευτέρα (15/4) σε ηλικία 78 ετών.

Ο Μπερντ, ο οποίος αγωνιζόταν ως εξτρέμ, πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στην Άιντραχτ Φρανφούρτης, έχοντας με τη φανέλα της 420 συμμετοχές και 160 γκολ.

Μάλιστα με τους «αετούς» το 1980 κατέκτησε το Κύπελλο UEFA.

Με την Εθνική ομάδα της Δυτικής Γερμανίας κατέγραψε 40 συμμετοχές και ήταν βασικός στον τελικό του Μουντιάλ του 1974 με την Ολλανδία, όντας ο παίκτης που κέρδισε το πέναλτι, με το οποίο ισοφάρισε σε 1-1 ο Πολ Μπράϊτνερ.

Ο Μπερντ Χέλζενμπαϊν, στον τελικό του Euro το 1976 σκόραρε απέναντι στην Τσεχοσλοβακία, ωστόσο εν τέλει είδε την ομάδα του να χάνει το τρόπαιο στα πέναλτι.

Rest in peace, Bernd Hölzenbein! 🕊️

Our ’74 world champion died on Monday at the age of 78. Our deepest condolences go out to his family and friends. pic.twitter.com/gHhM4AID4E

— germanfootball_dfb (@DFB_Team_EN) April 16, 2024