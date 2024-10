Θέση στη μεγάλη συζήτηση για τη «Χρυσή Μπάλα» πήρε σήμερα (29/10) ο Πεπ Γκουαρνιόλα, μιλώντας στους δημοσιογράφους, σε συνέντευξη Τύπου για την αυριανή (30/10) αναμέτρηση με την Τότεναμ στο Carabao Cup, λέγοντας και μία απολαυστική ατάκα για τους Μέσι και Ρονάλντο.

«Πριν από χρόνια δεν θα φανταζόμασταν ότι ένας παίκτης μας θα μπορούσε να λάβει αυτό το διάσημο βραβείο. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να είμαστε μέρος του, να το μοιραστούμε με τον Ρόδρι», είπε ο καταλανός προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, εκφράζοντας την ελπίδα του ότι αυτό το βραβείο θα να του δώσει περισσότερη δύναμη και ενέργεια για να ανακάμψει για την επόμενη σεζόν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο Γκουαρντιόλα, ο οποίος δεν βρέθηκε χθες στο Παρίσι στην τελετή για την 68η «Χρυσή Μπάλα», αναφορικά με την απουσία της Ρεάλ Μαδρίτης από τη βραδιά, είπε:

«Θέλουν να πάνε, είναι εντάξει, δεν θέλουν, είναι εντάξει. Θέλουν να συγχαρούν, είναι εντάξει: δεν θέλουν, είναι και πάλι εντάξει. Οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να πάνε ή να μην πάνε. Εάν υπάρχει μια ψηφοφορία, τότε πρέπει να αποδεχτείς το αποτέλεσμα. Μερικές φορές μου αρέσει, μερικές φορές όχι, αλλά δεν πειράζει. Μην ξεχνάμε είναι μία ψηφοφορία δημοσιογράφων», είπε ενώ συνέκρινε αυτό που βίωσε ο Βινίσιους με αυτό που συνέβη στον Χάαλαντ πέρυσι.

«Θα έπρεπε ο Έρλινγκ να είχε κερδίσει τη «Χρυσή Μπάλα» πέρυσι; Ναι. Να την είχε κερδίσει ο Μέσι; Ναι. Να την είχε κερδίσει ο Βινίσιους; Ίσως. Αλλά αυτό έγινε. Ο Τσάβι και ο Ινιέστα το άξιζαν επίσης, αλλά ήταν στην εποχή του Κριστιάνο Ρονάλντο, που ήταν ένα τέρας, και ο πατέρας του τέρατος ήταν ο Λέο Μέσι».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Pep Guardiola: Cristiano [Ronaldo] was a monster, and the father of the monster is [Lionel] Messi. 👑

🔗 https://t.co/OgTSlvLn0F pic.twitter.com/VuKxk9vvMH

— Hayters TV (@HaytersTV) October 29, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ