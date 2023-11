Δύο 24ωρα μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν πριν από τον αγώνα με τη Μαρσέιγ στο «Velodrome» και την επίθεση με πέτρες στο πούλμαν της Λιόν που οδήγησε στον σοβαρό τραυματισμό του στο πρόσωπο, ο προπονητής των «λιονέ» Φάμπιο Γκρόσο, ανέβασε ένα μήνυμα στους προσωπικούς λογαριασμούς του στα social media, τονίζοντας πως όλο αυτό θα πρέπει να γίνει μάθημα για το μέλλον.

Κάτω από μία φωτογραφία του με τον ίδιο χτυπημένο και με τα ράμματα ορατά πάνω από το μάτι του, ο Γκρόσο έγραψε: «Αυτό που συνέβη την Κυριακή θα μπορούσε να είναι μία τραγωδία, και ήταν σίγουρα για το άθλημα και γι’ αυτούς που το αγαπούν. Ελπίζω με όλη μου την καρδιά να είναι το μάθημα για το μέλλον μας. Σας ευχαριστώ όλους για την στήριξη».

🔴🔵 Fabio Grosso: “What happened could have been a tragedy. It certainly was for the sport and all those that love it”.

“I hope with all my heart that this will be a lesson”.

“I thank you all for your support. Now focus and go, Olympique Lyon”. pic.twitter.com/jSAIShBKeK

