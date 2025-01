Η Μίλαν κατέκτησε το Σούπερ Καπ Ιταλίας για το 2024. Αν και βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 2-0, οι «ροσονέρι» επιβλήθηκαν 3-2 της -κατόχου του τίτλου και «συμπολίτισσας»- Ίντερ στον τελικό της διοργάνωσης, ο οποίος διεξήχθη στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μίλαν πανηγύρισε τον πρώτο τίτλο της στο Σούπερ Καπ μετά το 2016 και, ύστερα από δύο χαμένους τελικούς (σ.σ. το 2018 από τη Γιουβέντους και το 2022 από την Ίντερ), έφτασε τα οκτώ τρόπαια στο θεσμό, όσα έχει και η… μισητή «συμπολίτισσα». Παράλληλα, ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο πανηγύρισε τον πρώτο τίτλο της προπονητικής καριέρας του στον πάγκο της Μίλαν, τα «ηνία» της οποίας ανέλαβε την περασμένη εβδομάδα.

Η Ίντερ φάνηκε να… «καθαρίζει» τον τελικό, καθώς απέκτησε προβάδισμα δύο τερμάτων στα πρώτα λεπτά του β΄ μέρους, χάρη στα τέρματα των Λαουτάρο Μαρτίνες (45+1΄) και Μεχντί Ταρεμί (47΄). Όμως, η Μίλαν δεν παρέδωσε τα… όπλα και, αφού μείωσε με τον Τεό Ερναντέζ στο 52΄, ισοφάρισε στο 80ό λεπτό με τον Κρίστιαν Πούλισικ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Τελικά τη νίκη και το τρόπαιο στους «ροσονέρι» χάρισε ο Τάμι Εϊμπραχαμ με το γκολ που πέτυχε στις καθυστερήσεις (90+3΄), με αποτέλεσμα το ντέρμπι του Μιλάνου για τον πρώτο τίτλο της σεζόν στην Ιταλία να… βαφτεί στα «χρώματα» της Μίλαν.

WHAT A COMEBACK.

WHAT A GAME.@acmilan have won the #EASPORTSFCSupercup! 🏆❤️🖤 pic.twitter.com/zsMU7HEZRV

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Lega Serie A (@SerieA_EN) January 6, 2025