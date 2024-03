Ο Λιονέλ Μέσι σημείωσε ένα γκολ τα ξημερώματα (σ.σ. ώρα Ελλάδας), ενώ έδωσε και μία ασίστ στο τέρμα που σημείωσε ο Σουάρες, βοηθώντας την Ίντερ Μαϊάμι να προκριθεί στη συνέχεια του Champions League της CONCACAF, αλλά τραυματίστηκε και ενδεχομένως να λείψει από τον σαββατιάτικο αγώνα της ομάδας του με αντίπαλο την D.C. United.

Ο Αργεντίνος αστέρας τραυματίσθηκε στον γλουτό και αντικαταστάθηκε στο 50ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον προπονητή του, Τάτα Μαρτίνο να δηλώνει σχετικά:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Δεν θέλουμε να ρισκάρουμε. Προσπαθήσαμε να δούμε εάν θα μπορούσε να παίξει λίγο ακόμα, αλλά αισθανόταν ενοχλήσεις, οπότε προτιμήσαμε να αντικατασταθεί. Δεν θέλω να το ρισκάρω, αλλά φαντάζομαι ότι για το παιχνίδι του Σαββάτου, δεν θα είναι διαθέσιμος. Θα κάνουμε μια αξιολόγηση και θα δούμε».

Ο Μέσι σκόραρε στο πρώτο ημίχρονο της νίκης επί της Νάσβιλ (σ.σ. συνιδιοκτησίας των αδελφών Αντετοκούνμπο) με 3-1, αποτέλεσμα που «σφράγισε» την πρόκριση στους προημιτελικούς της διοργάνωσης, όπου η Ίντερ Μαϊάμι θα αντιμετωπίσει είτε την FC Σινσινάτι, είτε την μεξικανική Μοντερέϊ.

Messi to Luis Suarez for the @InterMiamiCF goal! 😤

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Just like old times. pic.twitter.com/Fqxuk8rvUS

— Major League Soccer (@MLS) March 14, 2024