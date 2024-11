Οι πληροφορίες που είχαν κυκλοφορήσει τις τελευταίες ημέρες επιβεβαιώθηκαν και ο Κλαούντιο Ρανιέρι επανέρχεται από την… αποστρατεία, προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Ρόμα.

Ο 73χρονος προπονητής είχε ανακοινώσει στο τέλος της περασμένης σεζόν την αποχώρησή του από τους πάγκους, μετά από μιάμιση σεζόν στην Κάλιαρι, αποδέχθηκε όμως την πρόταση των «τζιαλορόσι» και θα καθοδηγήσει την ομάδα ως το τέλος της χρονιάς.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, στο μεσοδιάστημα ο Ρανιέρι θα έχει ενεργό ρόλο στην αναζήτηση νέου προπονητή, ενώ μετά το πέρας της σεζόν θα αναλάβει διοικητικό πόστο ως σύμβουλος των ιδιοκτητών του συλλόγου.

Claudio Ranieri is the new Head Coach of the First Team.

Welcome home, coach! 💛❤️

📄 https://t.co/CNtUTOH6vz#ASRoma pic.twitter.com/cWJt1IOI92

— AS Roma English (@ASRomaEN) November 14, 2024