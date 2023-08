Το Κύπελλο Πρωταθλητριών Αραβίας για πρώτη φορά στην Ιστορία της κατέκτησε η Αλ Νασρ, επικρατώντας με 2-1 της Αλ Χιλάλ, χάρη στα δύο γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο. Όμως, ο Πορτογάλος διεθνής, που είχε κάνει μόνος του την ανατροπή μετά το 1-0 με το οποίο προηγήθηκε η Αλ Χιλάλ στο 51΄ με γκολ του Μάικλ, αποχώρησε με φορείο εν συνεχεία, λίγο πριν την ολοκλήρωση της αναμέτρησης.

Η Αλ Νασρ, στο 70ό λεπτό, έμεινε με 10 παίκτες μετά από αποβολή του Αμπντουλελά Αλ Αμρί. Όμως, ο Ρονάλντο ισοφάρισε σε 1-1 στο 74′ με κίνηση φορ στο πρώτο δοκάρι. Η ανατροπή ολοκληρώθηκε από τον Κριστιάνο στην παράταση, όταν αξιοποίησε το σουτ του Σεκό Φοφανά που κατέληξε στο δοκάρι, και σκόραρε με κεφαλιά προ κενής εστίας για το 2-1 της ομάδας του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο Ρονάλντο αναδείχτηκε πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης, με 6 γκολ σε ισάριθμα ματς.

CRISTIANO RONALDO WHEN HIS TEAM NEEDS HIM THE MOST 🐐 pic.twitter.com/yspVN4Ebfq



Λίγο πριν ολοκληρωθεί το ματς, όμως, ο Πορτογάλος τραυματίστηκε στο γόνατο μετά από σύγκρουση με αντίπαλο, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει από τον αγώνα με φορείο.

38 years old Cristiano Ronaldo gave it his all to help Al Nassr

A hero in every sense of the word. pic.twitter.com/SmA7b1AyGg

— Preeti (@MadridPreeti) August 12, 2023