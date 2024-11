Κορυφαίος ποδοσφαιριστής της La Liga για τη σεζόν 2023/2024 αναδείχθηκε ο Τζουντ Μπέλιγχαμ.

Το 2023 η Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε να επενδύσει στον Άγγλο μεσοεπιθετικό αγοράζοντάς τον από τη Μπορούσια Ντόρτμουντ περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ. Ο διεθνής άσος προσαρμόστηκε πάρα πολύ γρήγορα στη «βασίλισσα», κατακτώντας μαζί της στην πρώτη του σεζόν, τόσο το πρωτάθλημα, όσο και το Champions League. Σε ατομικό επίπεδο, ο 21χρονος σταρ διέπρεψε με 23 γκολ και 12 ασίστ σε 40 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις με τους «μερένχες».

Όλα αυτά συνέβαλαν στο ν’ αναδειχθεί ως ο καλύτερος παίκτης της La Liga για την προηγούμενη σεζόν (2023/2024) από την AFE (Ένωση Ποδοσφαιριστών στην Ισπανία). Ο Άγγλος διεθνής παρέλαβε επίσης το βραβείο του, με το οποίο πόζαρε τη Δευτέρα!

jude bellingham is the best 🫲🏽👑🫱🏽 https://t.co/7yWP7KcfXu

— M.P. #GraciasRafa (@yodeex99) November 25, 2024

