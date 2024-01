Η μητέρα του Κριστιάνο Ρονάλντο είχε γενέθλια (έκλεισε τα 69 έτη) και ο «CR7» θέλησε να της κάνει ένα μεγάλο και ακριβό δώρο, το οποίο θα συμβολίζει την αγάπη και την εκτίμηση που τρέφει ο ίδιος στο πρόσωπό της. Έτσι, αποφάσισε να της πάρει μία… Πόρσε!

Η ίδια φαίνεται άκρως συγκινημένη από αυτήν την πρωτοβουλία του Πορτογάλου σταρ, ενώ συνοδεύεται από τον Κριστιάνο Τζούνιορ, τον μεγαλύτερο γιο του, στο γκαράζ όπου βρίσκεται το καινούργιο της αμάξι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

❗️

Cristiano Ronaldo gifts his mother a Porsche Cayenne on her birthday. ❤️pic.twitter.com/eRCEYnXuxX

— The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) December 31, 2023

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ