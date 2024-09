Μία σπουδαία μεταγραφική κίνηση πραγματοποίησε ο ΑΠΟΕΛ, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του πολύπειρου μεσοεπιθετικού, Πίτσι.

Ο Πορτογάλος άσος έχει διαγράψει σπουδαία πορεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο έχοντας αγωνιστεί στην πατρίδα του σε Μπράγκα και Μπενφίκα.

Παράλληλα έχει φορέσει τις φανέλες των Ατλέτικο Μαδρίτης, Λα Κορούνια, Εσπανιόλ, Μπακακσεχίρ και Αλ Γουάχντα, ενώ έχει υπάρξει 17 φορές διεθνής με την Πορτογαλία, σκοράροντας 3 τέρματα.

Hey #Pizzi welcome. All set up. You are on and in to the game ⚽️ #21 #easports #APOELFC #monoAPOEL pic.twitter.com/eNQe5IqkCv

— APOEL FC (@apoelfcofficial) September 7, 2024

