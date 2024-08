Σε νέα εποχή μπαίνει από την τρέχουσα σεζόν το Champions League, καθώς θα εφαρμοστεί το νέο format της διοργάνωσης, η οποία για πρώτη φορά δεν θα έχει ομίλους!

Πλέον στη διοργάνωση θα συμμετέχουν 36 ομάδες αντί για 32.

Οι ομάδες, όπως προαναφέραμε, δεν θα μοιράζονται σε ομίλους, αλλά θα σχηματίζουν μια ενιαία βαθμολογία όλες μαζί., δίνοντας η κάθε μία από οκτώ αγώνες.

Οι συνολικοί αγώνες της διοργάνωσης θα αυξηθούν στους 189 από 125 που ήταν μέχρι πρότινος.

Αυτήν την ώρα (Cosmote Sport 1) βρίσκεται σε εξέλιξη βρίσκεται στο Μονακό η κλήρωση της League Phase της διοργάνωσης, όπου η κάθε ομάδα θα μάθει τις δύο ομάδες που θα αντιμετωπίσει από κάθε γκρουπ δυναμικότητας, μαζί με το δικό της.

Πριν τη διαδικασία της κλήρωσης ο Τζανλουίτζι Μπουφόν παρέλαβε το βραβείο «President’s Award», που δίνεται σε προσωπικότητες που έχουν πρωταγωνιστήσει στο παρελθόν στη διοργάνωση.

Ακολούθησε η βράβευση του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος παρέλαβε το βραβείο ως πρώτος σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης και το… ξεσκόνισε, γελώντας.

O Tσέφεριν στη συνέχεια ευχήθηκε να αγωνιστεί και πάλι ο «CR7» στο Champions League, με τον Πορτογάλο να δηλώνει από τη μεριά του: «Είναι μεγάλη χαρά να βρίσκομαι εδώ, σημαίνει πολλά για μένα. Το Champions League είναι η κορύφωση του ποδοσφαίρου, αλλά η ευχαρίστηση του να παίζεις σε αυτή τη διοργάνωση είναι το κίνητρό μας, όταν ακούς αυτή τη μουσική… Είμαι πολύ χαρούμενος από τις αναμνήσεις που έχω δημιουργήσει σε αυτή τη διοργάνωση. Η ζωή μας είναι οι αναμνήσεις μας και έχω εξαιρετικές τέτοιες, δεν μετανιώνω για τίποτα». Για να καταλήξει ο πολύπειρος άσος, ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια αγωνίζεται στη Σαουδική Αραβία με την Αλ Νασρ, λέγοντας μία απολαυστική ατάκα: «το Champions League και τα γκολ είναι σαν την κέτσαπ, όταν αρχίσουν να τρέχουν, δεν σταματούν». Μετά τις βραβεύσεις των Μπουφόν και Ρονάλντο προβλήθηκε ένα χιουμοριστικό βίντεο της UEFA, στο οποίο εμφανίζονται διάφοροι θρύλοι της διοργάνωσης να μην μπορούν να καταλάβουν το νέο φορμάτ.

Οι 36 ομάδες της League Phase:

1ο γκρουπ δυναμικότητας

Ρεάλ

Μάντσεστερ Σίτι

Μπάγερν

Παρί

Λίβερπουλ

Ίντερ

Ντόρτμουντ

Λειψία

Μπαρτσελόνα

2ο γκρουπ δυναμικότητας

Λεβερκούζεν

Ατλέτικο

Αταλάντα

Γιουβέντους

Μπενφίκα

Άρσεναλ

Μπριζ

Σαχτάρ

Μίλαν

3ο γκρουπ δυναμικότητας

Φέγενορντ

Σπόρτινγκ

Αϊντχόφεν

Ντίναμο Ζάγκρεμπ

Ζάλτσμπουργκ

Λιλ

Ερυθρός Αστέρας

Γιουνγκ Μπόις

Σέλτικ

4ο γκρουπ δυναμικότητας

Σλοβαν Μπρατισλάβας

Μονακό

Σπάρτα Πράγας

Άστον Βίλα

Μπολόνια

Ζιρόνα

Στουτγκάρδη

Στουρμ Γκρατζ

Μπρεστ

Το νέο φορμάτ της διοργάνωσης

Με το νέο σχήμα, οι 36 ομάδες του Champions League θα βρίσκονται σε ενιαίο όμιλο και θα παίζουν 8 αγώνες στη φάση του πρωταθλήματος (πρώην φάση των ομίλων).

Δεν θα αντιμετωπίζουν πλέον τρεις αντιπάλους δύο φορές (εντός και εκτός έδρας) αλλά θα αντιμετωπίζουν 8 διαφορετικές ομάδες, παίζοντας τέσσερα ματς εντός και τέσσερα εκτός έδρας.

Οι οκτώ πρώτες ομάδες της ενιαίας βαθμολογίας θα προκριθούν αυτόματα στη φάση των 16, ενώ οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 9η έως την 24η θέση θα αγωνιστούν σε διπλούς νοκ άουτ πλέι οφ αγώνες για να εξασφαλίσουν τη θέση τους στη φάση των 16 της διοργάνωσης.

Οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 25η έως την 36η θέση αποκλείονται, δίχως μετακίνησή τους στο UEFA Europa League.

Στη φάση των νοκ άουτ, οι ομάδες μεταξύ 9ης και 16ης θέσης θα αντιμετωπίσουν μια ομάδα που τερμάτισε μεταξύ 17ης και 24ης, με τον δεύτερο αγώνα στην έδρα τους.

Οι οκτώ ομάδες που θα επικρατήσουν στα πλέι οφ της νοκ άουτ φάσης θα περάσουν στη φάση των 16, όπου η καθεμία θα αντιμετωπίσει μία από τις οκτώ πρώτες ομάδες, οι οποίες θα έχουν ήδη προκριθεί στη φάση των 16.

Από τη φάση των 16 και μετά, η διοργάνωση θα συνεχίσει να ακολουθεί την υπάρχουσα μορφή των νοκ άουτ, που οδηγεί στην ουδέτερη έδρα του τελικού, που έχει επιλέξει η UEFA.