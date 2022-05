Οι ευχές των παικτών της Λίβερπουλ στον Τσιμίκα για τα γενέθλιά του!

Οι ποδοσφαιριστές της Λίβερπουλ δεν ξέχασαν τα γενέθλια του Κώστα Τσιμίκα, ο οποίος σήμερα έγινε 26 ετών και δέχτηκε τις ευχές των συμπαικτών του, πριν από την έναρξη της προπόνησης.

Ο «greek scouser», όπως τον αποκαλούν οι «reds» βγήκε στο γήπεδο αγκαλιά με τον Μανέ και τον Κέλεχερ, ενώ ο Κέρτις Τζόουνς σκαρφάλωσε πάνω του και του τραγούδησε το τραγούδι για τα γενέθλια, αποκαλώντας με το παρατσούκλι του.

Birthday greetings for the Greek Scouser ahead of training 🤣🎶 pic.twitter.com/Y6wc1C9apM