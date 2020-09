Λίβερπουλ: Θετικός στον κορωνοϊό ο Τιάγκο Αλκάνταρα

Η Λίβερπουλ, μέσω επίσημης ανακοίνωσης, ενημέρωσε ότι ο Τιάγκο Αλκάνταρα βρέθηκε θετικός στον COVID-19 και έχει ήδη απομονωθεί σύμφωνα με τις οδηγίες που εκπόνησε η κυβέρνηση.

Ο σύλλογος θα συνεχίσει να ακολουθεί όλα τα πρωτόκολλα που σχετίζονται με τον κορωνοϊό και ο Τιάγκο θα παραμείνει σε απομόνωση για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα.

Ο 29χρονος Ισπανός μέσος, ο οποίος έχασε τον αγώνα της Δευτέρας με την Άρσεναλ, έχει παρουσιάσει μικρά συμπτώματα του ιού, αλλά είναι σε καλή κατάσταση και η υγεία του βελτιώνεται.

«Είναι επιλογή κάθε ατόμου εάν θα αποκαλύψει δημόσια το αποτέλεσμα ενός τεστ COVID-19. Ακολουθήσαμε όλα τα πρωτόκολλα και ο Τιάγκο είναι εντάξει. Θα απομονωθεί τώρα σύμφωνα με τις οδηγίες κι ελπίζουμε ότι θα επιστρέψει μαζί μας σύντομα», δήλωσε ο γιατρός της πρωταθλήτριας Αγγλίας, Δρ Τζιμ Μόξον.

Thiago Alcantara has tested positive for COVID-19 and is currently self-isolating according to the necessary guidelines.



The club has, and will continue to follow, all protocols relating to COVID-19 and Thiago will remain in self-isolation for the required period of time.