Στο πένθος η Λίβερπουλ: Απεβίωσε ο Ίαν Σεντ Τζον σε ηλικία 82 ετών

Ο παλαίμαχος επιθετικός της Λίβερπουλ και της εθνικής Σκωτίας, Ίαν Σεντ Τζον πέθανε σε ηλικία 82 ετών το βράδυ της Δευτέρας, μετά από ασθένεια.

Η ομάδα του Μερσεϊσάιντ επιβεβαίωσε τη θλιβερή αυτή είδηση με μία ανακοίνωση της οικογένειάς του.

«Με θλίψη στην καρδιά πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι μετά από μια μακρά ασθένεια έχουμε χάσει έναν άντρα, έναν πατέρα και έναν παππού. Πέθανε ειρηνικά έχοντας την οικογένειά του δίπλα του. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλο το προσωπικό του νοσοκομείου Arrowe Park για τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωσή τους σε αυτές τις πολύ δύσκολες στιγμές», ανέφερε η ανακοίνωση της οικογένειας.

Επαιξε 425 παιχνίδια για την ομάδα του Anfield, σημειώνοντας 118 γκολ, από το 1961 έως το 1971, μετά την ένταξή του από την ομάδα της πατρίδας του, Μαδέργουελ το 1961, αντί του ποσού-ρεκόρ για τον σύλλογο των 37.500 λιρών.

Υπό τις οδηγίες του Μπιλ Σάνκλι, ήταν ο σκόρερ ενός από τα πιο εμβληματικά γκολ στην ιστορία της Λίβερπουλ, όταν έφτασε στην παράταση, για να εξασφαλίσει το πρώτο της Κύπελλο (FA Cup) νικώντας 2-1 τη Λιντς το 1965.

We are deeply saddened by the passing of a true Anfield legend, Ian St John.



The thoughts of everyone at Liverpool Football Club are with Ian's family and friends at this sad and difficult time.



Rest in peace, Ian St John 1938-2021.