Η Λίβερπουλ επικράτησε με 3-0 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε φιλικό παιχνίδι, που διεξήχθη στο «Lincoln Financial Field» στις ΗΠΑ και παρακολούθησαν 68.652 θεατές.

Η ομάδα του Άρνε Σλοτ ήταν καλύτερη και είχε ξανά στην αρχική ενδεκάδα τον Κώστα Τσιμίκα, ο οποίος μάλιστα πέτυχε και το τρίτο γκολ της ομάδας του στο 61ο λεπτό.

Τα άλλα δύο γκολ των «κόκκινων» σημείωσαν οι Φάμπιο Καρβάλιο (10′) και Κέρτις Τζόουνς (36′).

Salah the mastermind again.

Give him a new contract ASAP.

Good to see both our full backs involved.

Tsimikas defo should start vs Ipswich pic.twitter.com/O2saeVz4R5

— John O Sullivan (@Corballyred) August 4, 2024