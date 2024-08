Η Λίβερπουλ απέκτησε τον Φεντερίκο Κιέζα από τη Γιουβέντους με μακροχρόνιο συμβόλαιο, όπως ανακοίνωσαν σήμερα (29/8) οι δύο σύλλογοι.

Η «βέκια σινιόρα» έκανε γνωστό ότι η αξία του “deal” φτάνει τα 12 εκατομμύρια ευρώ συν άλλα τρία εκατομμύρια ως μπόνους επίτευξης στόχων για τον 26χρονο Ιταλό, το συμβόλαιο του οποίου με τους «μπιανκονέρι» έληγε το 2025.

Τα βρετανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι η συμφωνία του διεθνούς άσου με τους «ρεντς» είναι τετραετής, ενώ ο Κιέζα είναι η πρώτη μεταγραφή της Λίβερπουλ στην «εποχή» του Άρνε Σλοτ που έρχεται στο «Άνφιλντ».

Υπενθυμίζεται ότι οι «ρεντς» έχουν αποκτήσει και τον Γκιόργκι Μαμαρντασβίλι από τη Βαλένθια, ωστόσο ο Γεωργιανός τερματοφύλακας θα ενταχθεί στο δυναμικό τους το ερχόμενο καλοκαίρι.

We are delighted to announce that we have reached an agreement with Juventus for the transfer of Federico Chiesa, subject to international clearance. 🙌🔴 #BenvenutoFederico

— Liverpool FC (@LFC) August 29, 2024