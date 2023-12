Η Λίβερπουλ πραγματοποίησε την Κυριακή μια μεγάλη ανατροπή κόντρα στη Φούλαμ με 4-3, με την οποία προσπέρασε τη Μάντσεστερ Σίτι, έμεινε μόνη στη 2η θέση και είναι δύο βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο, Άρσεναλ στο πρωτάθλημα της Πρέμιερ Λιγκ.

Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ αν και βρισκόταν πίσω στο σκορ στο 80ο λεπτό με 3-2, αρχικά, ισοφάρισε με τον Έντσο και στο 88ο λεπτό ο Τσιμίκας βρήκε την μπάλα με το κεφάλι και ο Αλεξάντερ-Άρνολντ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για την ολική ανατροπή.

Ο Κώστας Τσιμίκας παίρνοντας την κεφαλιά στη διεκδίκηση έδωσε την ασίστ για την ανατροπή και στη συνέχεια «τρελάθηκε» και πανηγύρισε με τον σεκιούριτι(!) του γηπέδου.

Δείτε το σχετικό τα χαρακτηριστικά βίντεο:

– rebound from that gakpo shot

– nunez trying to keep the game on

– tsimikas aerial duel

– trent first touch and that half-volley just like that gerrard’s olympiacos strike

this is one for the book.

pic.twitter.com/BC7OiGhid4

— 👤 (@RlGHTBACKS) December 3, 2023