Την τελευταία πνοή του, σε ηλικία 86 ετών, άφησε ο Σκωτσέζος πρώην αρχηγός της Λίβερπουλ, Ρον Γέιτς, όπως ανακοίνωσε σήμερα (7/9) ο σύλλογος της Premier League.

Ο εκλιπών εντάχθηκε στο δυναμικό των «ρεντς» το 1961, προερχόμενος από την Νταντί Γιουνάιτεντ, και φόρεσε για οκτώ σεζόν το περιβραχιόνιο του αρχηγού της διάσημης ομάδας. Μόνο ο Στίβεν Τζέραρντ έχει διατελέσει αρχηγός των «κόκκινων» για περισσότερα παιχνίδια.

Ο Γέιτς πανηγύρισε δύο πρωταθλήματα Αγγλίας και τρία Charity Shield (σ.σ. νυν Community shield) με τη Λίβερπουλ, ενώ ήταν ο αρχηγός των «ρεντς» το 1965, όταν κατέκτησαν για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου το Κύπελλο Αγγλίας.

Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε ότι ο Γέιτς, ο οποίος υπήρξε διεθνής με την εθνική Σκωτίας, πέθανε το βράδυ της Παρασκευής, ενώ τον Ιανουάριο είχε γίνει γνωστό πως ο εκλιπών έπασχε από Αλτσχάιμερ.

«Οι σκέψεις όλων στη Λίβερπουλ είναι με τη σύζυγο του Ρον, την Αν, όλη την οικογένειά του και τους φίλους του σε αυτήν την απίστευτα θλιβερή στιγμή» αναφέρει ο σύλλογος του Μέρσεϊσαϊντ στη σχετική ανακοίνωσή του.

We are mourning the passing of our legendary former captain Ron Yeats.

The thoughts of everyone at Liverpool Football Club are with Ron’s family and friends.

— Liverpool FC (@LFC) September 7, 2024