Παίκτης της Λίβερπουλ θα πρέπει να θεωρείται ο Φεντερίκο Κιέζα. Οι «ρεντς» ήρθαν σε συμφωνία με τον διεθνή Ιταλό χαφ για συμβόλαιο τεσσάρων ετών (2028), ενώ έδωσε τα χέρια και με τη Γιουβέντους αντί του ποσού των 13 εκατ. ευρώ.

Ο Ιταλός άσος την Τετάρτη αναχώρησε από το Τορίνο με ιδιωτική πτήση, με προορισμό το Λίβερπουλ, ώστε να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

🚨🔴 BREAKING: Federico Chiesa to Liverpool, here we go! Agreement done for €13m initial fee with add-ons.

Four year contract for Chiesa as new Liverpool player, set to fly later today.

Chiesa accepted Liverpool immediately. Deal DONE.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Exclusive story confirmed. 🔐🇮🇹 pic.twitter.com/Yx7hdQwkd4

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2024