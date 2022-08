Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Στον πάγκο ο Ρονάλντο στο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ - Επεισόδια και συνθήματα κατά των Γκλέιζερ έξω από το γήπεδο!

Χωρίς τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο αρχικό της σχήμα θα παραταχθεί η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο αποψινό (22:00, Novasports Prime) ντέρμπι με τη Λίβερπουλ, με το οποίο πέφτει η αυλαία της 3ης αγωνιστικής του αγγλικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου.

Ο Έρικ Τεν Χαγκ άφησε στον πάγκο τον Πορτογάλο αστέρα, ενώ το ίδιο έπραξε και με τον αρχηγό των «κόκκινων διαβόλων», Χάρι Μαγκουάιρ.

Εν τω μεταξύ τεταμένο ήταν το κλίμα έξω από το «Ολντ Τράφορντ» λίγες ώρες πριν την έναρξη του αγώνα εν μέσω της πορείας διαμαρτυρίας κατά της διοίκησης των Γκλέιζερς.

Οπαδοί της Γιουνάιτεντ συγκεντρώθηκαν έξω από το «Tollgate», όπου είναι το στέκι των οπαδών και φώναξαν ουκ ολίγα συνθήματα κατά των διοικούντων τον σύλλογο, ζητώντας την άμεση απομάκρυνσή τους από τν αγαπημένη τους ομάδας.

Εντούτοις δεν έλειψαν και τα έκτροπα, καθώς μερίδα οπαδών της Γιουνάιτεντ διέλυσε έναν μεταλλικό φράχτη, πριν επέμβουν οι Αρχές για να εμποδίσουν περισσότερους να περάσουν προς το γήπεδο.

Μάλιστα λίγο νωρίτερα οπαδοί των κόκκινων διαβόλων πέταξαν ποτήρια μπύρας σε πούλμαν που πίστευαν πως μετέφερε την αποστολή της Λίβερπουλ, φωνάζοντας «δολοφόνοι».

#MUFC supporters chanting “We want Glazers out” in unison. Flares have been set off. The number of fans inside the Tollgate is increasing. pic.twitter.com/Atsh9qwB8v

The metal fence outside the Tollgate was pulled down by a group of supporters before security quickly stopped more charging in.



“We’re Man United, we’ll do what we want” was belted out by everyone here afterwards. @TheAthleticUK #MUFC #MUNLIV pic.twitter.com/4DepTe4ptL