Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ανανέωσε μέχρι το 2023 ο Μάτιτς

Την επέκταση της συνεργασίας της με τον Νεμάνια Μάτιτς μέχρι το 2023 ανακοίνωσε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

O 31χρονος Σέρβος αμυντικός μέσος, ο οποίος αγωνίζεται στους «μπέμπηδες» από το 2017, μετρά 114 συμμετοχές με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και 48 με την εθνική ομάδα της χώρας του.

Ο Νορβηγός τεχνικός της αγγλικής ομάδας, Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, εισηγήθηκε την παραμονή του, καθώς ο Μάτιτς αποτελεί βασικό κομμάτι για την αμυντική λειτουργία των «κόκκινων διαβόλων».

Ο Νεμάνια Μάτιτς δήλωσε μετά την επισημοποίηση της παραμονής του στο Μάντσεστερ: «Είμαι πολύ χαρούμενος που θα συνεχίσω να αποτελώ μέλος αυτού του μεγάλου συλλόγου. Ως παίκτης έχω ακόμη πολλά να δώσω και να επιτύχω στην καριέρα μου. Το να το πράξω φορώντας τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποτελεί για εμένα τεράστια τιμή».

Eν συνεχεία επισήμανε: «Είναι απόλαυση να αγωνίζεσαι για την Μάντσεστερ, έχουμε καλή ισορροπία με νέους και έμπειρους παίκτες εντός της ομάδας και υπάρχει έντονη η συντροφικότητα μεταξύ μας. Βρισκόμαστε σε μία σημαντική στιγμή της σεζόν και παίζουμε καλά. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για να τερματίσουμε όσο ψηλότερα γίνεται και να κάνουμε τους φιλάθλους μας υπερήφανους».

Από τη μεριά του, ο Όλε Γκούνερ Σόλσκιερ δήλωσε: «Είμαι χαρούμενος που ο Νεμάνια υπέγραψε νέο συμβόλαιο. Γνωρίζω πως η εμπειρία του, ο επαγγελματισμός του και οι ηγετικές ικανότητές του θα είναι πολύτιμες για αυτή την ομάδα των νεαρών ταλαντούχων παικτών.

Είμαστε δυνατοί στη μεσαία γραμμή και ο Νεμάνια παίζει ρόλο "κλειδί" ως προς αυτό. Ο Νεμάνια βρίσκεται εδώ ήδη επί τρεις σεζόν και πραγματικά κατανοεί τις αρχές του να αγωνίζεσαι για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παραμένει φιλόδοξος και αποφασιστικός που μπορεί να αποδειχτεί καθοριστικό στην προσπάθειά μας να επιτύχουμε τους στόχους μας μέσα στα επόμενα χρόνια».

