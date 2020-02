Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Απεβίωσε ο «ήρωας του Μονάχου» Χάρι Γκρεγκ

Ο πρώην τερματοφύλακας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Βόρειας Ιρλανδίας Χάρι Γκρέγκ, o οποίος αναφέρθηκε ως ήρωας στην αεροπορική τραγωδία του Μονάχου το 1958, πέθανε σε ηλικία 87 ετών, όπως αναφέρει το BBC.

Ο Γκρεγκ διέσωσε με θάρρος συμπαίκτες και άλλους επιβάτες μετά από το αεροπορικό δυστύχημα, στο οποίο σκοτώθηκαν 23 άνθρωποι.

Όταν προσχώρησε στην Γιουνάιτεντ, τον Δεκέμβριο του 1957 για 23.500 λίρες, ήταν ο πιο ακριβός τερματοφύλακας στον κόσμο και ψηφίστηκε ως ο καλύτερος στο Παγκόσμιο Κύπελλο το επόμενο έτος.

Έκανε 25 εμφανίσεις με την Βόρεια Ιρλανδία μεταξύ 1954 και 1963.

Το φιλανθρωπικό Ίδρυμα Harry Gregg, ανακοίνωσε ότι πέθανε στο νοσοκομείο του Causeway στο Κόλερεϊν:

«Ο Χάρι πέθανε ειρηνικά στο νοσοκομείο έχοντας γύρω του την αγαπημένη του οικογένεια. Η οικογένεια του Γκρεγκ θα ήθελε να ευχαριστήσει το ιατρικό προσωπικό του Causeway Hospital για την υπέροχη αφοσίωσή του στον Χάρι κατά τις τελευταίες εβδομάδες του. Για όλους όσοοι έχουν επικοινωνήσει, επισκέπτονται ή στέλνουν ευχές θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την αγάπη και το σεβασμό που δείχνετε στον Χάρι και την οικογένεια. Λεπτομέρειες σχετικά με την ταφή του θα εκδοθούν τις επόμενες ημέρες και θα ζητούσαμε την τήρηση της ιδιωτικής ζωής της οικογένειας σε αυτή τη δύσκολη εποχή. Ποτέ να μην ξεχάσουμε»!

Λιγότερο από τρεις μήνες μετά το ντεμπούτο του στο Old Trafford, ο Γκρεγκ και οι συμπαίκτες του επέστρεφαν από το Βελιγράδι, όπου είχαν αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα. Σταμάτησαν για ανεφοδιασμό στο Μόναχο. Ήταν 6 Φεβρουαρίου, όταν το αεροπλάνο τους συνετρίβη. Ανάμεσα σε εκείνους που σκοτώθηκαν ήταν οκτώ παίκτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Γκρέγκ θα γίνει γνωστός ως ο «ήρωας του Μόναχου» για τις ενέργειές του μετά τη συντριβή, όπου διέσωσε διάφορους επιζώντες, συμπεριλαμβανομένου ενός μωρού και των Ματ Μπάσμπι και Τζάκι Μπλάνκφλάουερ από τα συντρίμμια.

Δύο εβδομάδες μετά, ο Γκρέγκ διατήρησε ανέπαφη την εστία του, καθώς η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απέκλειε τη Σέφιλντ Γουένσντει από το FA Cup.

Ο Γκρεγκ, ονομάστηκε τερματοφύλακας της χρονιάς αφού βοήθησε τη Βόρεια Ιρλανδία να φτάσει στους προημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1958.

«Θα έλεγα ψέματα εάν έλεγα ότι το σκέφτομαι όλη την ώρα. Στην πραγματικότητα θα ήμουν τρελός», είπε το 2018, με αφορμή τα 60 χρόνια από την τραγωδία.

Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον τον χαρακτήριζε ως ήρωα του.

Μετά την επιστροφή του στη Βόρεια Ιρλανδία, άνοιξε ένα ξενοδοχείο στο Πορτστιούαρτ και το 2015 ίδρυσε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα με στόχο να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των νέων στο ποδόσφαιρο και άλλες δραστηριότητες για την υγεία, τον τρόπο ζωής, την εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη.

Πραγματοποίησε την τελευταία του επίσκεψη στο Old Trafford το 2018, πριν τιμηθεί (Order of the British Empire) από την βασίλισσα Ελισάβετ.