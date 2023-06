Συνελήφθη ο οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την προσβλητική φανέλα για την τραγωδία στο «Χίλσμπορο»

Ένας οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συνελήφθη στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας, αφού εθεάθη να φοράει στο Γουέμπλεϊ μια εξαιρετικά προσβλητική φανέλα που κορόιδευε την τραγωδία του Χίλσμπορο.

Ο οπαδός φωτογραφήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μια εκτός έδρας φανέλα της Γιουνάιτεντ που είχε το νούμερο 97 στην πλάτη, μαζί με τις λέξεις «δεν φτάνει».

Ο αριθμός είναι μια αναφορά στον αριθμό των οπαδών της Λίβερπουλ που σκοτώθηκαν στην τραγωδία που εκτυλίχθηκε στο γήπεδο της Σέφιλντ Γουένσντεϊ το 1989. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι το άτομο, που δεν κατονομάζεται, συνελήφθη αφού τέθηκε υπόψη της η φωτογραφία.

Συγκεκριμένα, οι αρχές έγραψαν στο Twitter: «Το γνωρίζουμε αυτό και έχουμε εργαστεί προληπτικά με αξιωματούχους στο @wembleystadium για να ταυτοποιήσουμε το άτομο. Συνελήφθη ως ύποπτος για παραβίαση της δημόσιας τάξης και τέθηκε υπό κράτηση».

Με δήλωση στο Twitter οι Hillsborough Survivors Support Alliance ευχαρίστησαν την Ομοσπονδία (FA), την μητροπολιτική αστυνομία και το προσωπικό ασφαλείας του Γουέμπλεϊ για την άμεση αντιμετώπιση, αναφέροντας επίσης ότι η σύλληψή του θα αποτρέψει άλλους από παρόμοιες ενέργειες.

«Ας είναι αυτό μια προειδοποίηση για οποιονδήποτε άλλο σκέφτεται να κάνει κάτι παρόμοιο. Και αυτό ισχύει για τη χρήση οποιασδήποτε τραγωδίας».

Η FA είχε προηγουμένως ζητήσει να σταματήσει η διαιώνιση της τραγωδίας, εν μέσω προσβλητικών τραγουδιών για το Χίλσμπορο, την καταστροφή στο στάδιο Χέιζελ το 1985 με τους 39 νεκρούς και το αεροπορικό δυστύχημα του Μονάχου, στο οποίο επλήγη η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

