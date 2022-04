Επεισόδια οπαδών Σίτι - Τσέλσι στη Μαδρίτη και συμπλοκές με την αστυνομία!

Με άγριες διαθέσεις ταξίδεψαν στη Μαδρίτη οι οργανωμένοι της Μάντσεστερ Σίτι και της Τσέλσι για τις ρεβάνς του Champions League απέναντι σε Ατλέτικο και Ρεάλ αντίστοιχα.

Οι δύο πλευρές ενεπλάκησαν σε επεισόδια στην Plaza De Mayor λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση των Μπλε στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», προκαλώντας αναστάτωση στο γενικό πλήθος που βρισκόταν εκείνη την ώρα στο κεντρικό σημείο της πρωτεύουσας.

Όπως φαίνεται κι από βίντεο που δημοσιεύθηκαν στο twitter, οι οπαδοί των δύο αγγλικών ομάδων πρωταγωνίστησαν σε «μάχες» σώμα-με-σώμα, ενώ οι συμπλοκές τους περιέλαβαν και αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο για να αποκλιμακώσουν την ατμόσφαιρα.

Chelsea and Man City fans in Plaza Mayor. Seems to have been a few skirmishes with police. pic.twitter.com/v7EcVCDyUT