Έσκασε η «βόμβα»: Ανακοινώθηκε από τη Μάντσεστερ Σίτι ο Χάαλαντ!

Για λογαριασμό της Μάντσεστερ Σίτι θα παραβιάζει τις αντίπαλες εστίες από τη νέα σεζόν ο Έρλινγκ Χάαλαντ, καθώς οι «πολίτες» πυροδότησαν τη μεταγραφή-βόμβα του 21χρονου στράικερ από την Ντόρτμουντ.

Το απόγευμα της Τρίτης η αγγλική ομάδα ανακοίνωσε τη συμφωνία της με τους Γερμανούς για την παραχώρηση του Νορβηγού στράικερ, ο οποίος θα ενταχθεί στο δυναμικό της από την 1η Ιουλίου.

«Η Μάντσεστερ Σίτι κατέληξε σε συμφωνία για την απόκτηση του επιθετικού Έρλινγκ Χάαλαντ από την Ντόρτμουντ την 1η Ιουλίου», ανέφεραν οι «πολίτες» σε ανακοίνωσή τους, τονίζοντας παράλληλα ότι «η μεταγραφή παραμένει υπό την αίρεση της οριστικοποίησης των όρων του συλλόγου με τον παίκτη».

Manchester City can confirm that we have reached an agreement in principle with Borussia Dortmund for the transfer of striker Erling Haaland to the Club on 1st July 2022.



The transfer remains subject to the Club finalising terms with the player.