Σε λίγη ώρα (21:15, Novasports Prime) θα γίνει το τζάμπολ του αγώνα ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Μακάμπι στο κλειστό του ΟΑΚΑ, με τα μέτρα ασφαλείας στο γήπεδο να είναι «δρακόντεια».

Όπως και στον προηγούμενο αγώνα με τη Βαλένθια, έτσι και τώρα τα μέλη της αποστολής των Ισραηλινών φόρεσαν μπλούζες με μήνυμα για την απελευθέρωση των ομήρων, που έχει η Χαμάς.

Σε αυτό αναγράφεται το «Bring them home now», που μεταφράζεται στα ελληνικά ως «φέρτε τους σπίτι τώρα», ένα ισχυρό μήνυμα των παικτών και του επιτελείου της Μακάμπι Τελ Αβίβ για τη λήξη του πολέμου και την επιστροφή των αμάχων στα σπίτια τους.

200 hostages are being held in Gaza by terrorist group Hamas #BringThemHomeNow

