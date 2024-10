«Δόξα τω Θεώ μπόρεσα να εκπληρώσω όλα μου τα όνειρα. Μπορώ να πετύχω πολλά περισσότερα από όσα ονειρευόμουν όταν ήμουν παιδί. Μπόρεσα να πραγματοποιήσω το μεγαλύτερο όνειρο οποιουδήποτε παίκτη, που είναι να κερδίσω ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, είναι το τρόπαιο που όλοι θέλουμε».

Αυτό δήλωσε ο Λιονέλ Μέσι κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των βραβείων «Marca América», που πραγματοποιήθηκε στο Μαϊάμι και στην οποία παρευρέθηκε η σύζυγος του ποδοσφαιριστή, Αντονέλα Ροκούτσο, και ο ιδιοκτήτης της Ίντερ Μαϊάμι, Χόρχ Μας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Όταν ξεκίνησα, είχα την τύχη να κερδίσω πολλούς τίτλους στην ομάδα της ζωής μου, που είναι η Μπαρτσελόνα. Κέρδισα τίτλους και στη Παρί Σεν Ζερμέν), έφτασα εδώ να κερδίσω τίτλους. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να ζητήσω περισσότερα, αλλά είμαστε κοντά στο να μπορέσουμε να πάρουμε άλλο ένα και ο στόχος είναι να προσπαθήσουμε όπως πάντα», πρόσθεσε ο 37χρονος Λιονέλ Μέσι και συνέχισε:

«Τώρα ζω μέρα με τη μέρα, προσπαθώ να απολαμβάνω ό,τι μου συμβαίνει κάθε στιγμή . Ελπίζω να συνεχίσω να παίζω σε αυτό το επίπεδο για να νιώθω καλά και να είμαι χαρούμενος γιατί όταν νιώθω καλά και μπορώ να απολαμβάνω αυτό που κάνω.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Μου αρέσει να παίζω ποδόσφαιρο, μου αρέσει να είμαι σε ένα γήπεδο. Πριν από λίγο καιρό έπρεπε να είμαι στην Αργεντινή και να απολαύσω ένα γεμάτο “Monumental”, χαρούμενος που άκουσα να φωνάζουν το όνομά μου, αυτό των συμπαικτών μου και η αλήθεια είναι ότι αυτό το μέγιστο. Είναι το καλύτερο για μένα. Έχω παλέψει πολύ και έχω περάσει πολλές άσχημες στιγμές στην Αργεντινή για να έρθει αυτή η στιγμή και σήμερα το απολαμβάνω περισσότερο από ποτέ», σχολίασε.

Στην τελετή όπου βραβεύτηκε από την αθλητική εφημερίδα «Marca» ως ο ποδοσφαιριστής με τους περισσότερους τίτλους στην ιστορία του αθλητισμού, ο Λιονέλ Μέσι έλαβε επίσης έναν πίνακα ζωγραφικής του Καταλανού καλλιτέχνη Χοσέ Μαρία πένια Γκαγιάρδο και ένα γλυπτό του Αργεντινού Κάρλος Μπεναβίντες.

Ο Μέσι χειροκρότησε την επιλογή των δύο καλλιτεχνών από την Καταλονία και την Αργεντινή: «Είναι τα δύο σπίτια που με αντιπροσωπεύουν, όπου ήμασταν ευτυχισμένοι και είμαστε ευτυχισμένοι μαζί με την οικογένειά μου. Και σήμερα πρέπει να είμαστε σε ένα μέρος όπου είμαστε επίσης πολύ χαρούμενοι, απολαμβάνουμε απόλυτα την πόλη, το κλαμπ, τους ανθρώπους», κατέληξε.

🚨 – BREAKING: Lionel Messi has just been crowned as the Greatest of all Time by @marca, their director Juan Ignacio Gallardo has traveled to Miami to award Messi with this prestigious award.

THE GREATEST FOOTBALLER EVER LIVED! 🇦🇷🐐 pic.twitter.com/mejMelT0MB

— 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) October 17, 2024