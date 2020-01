Στο Μιλάνο εν μέσω αποθέωσης ο Ιμπραΐμοβιτς: «Η Μίλαν είναι το σπίτι μου»

Την αποθέωση από τους φιλάθλους της Μίλαν γνώρισε την Πέμπτη ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς κατά την άφιξή του στο Μιλάνο.

Ο Σουηδός σούπερ σταρ προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Λινάτε, έχοντας ταξιδέψει με ιδιωτικό αεροπλάνο από τη Στοκχόλμη, όπου πέρασε τις γιορτές με την οικογένεια του.

«Το σημαντικό είναι ότι είμαι εδώ, είμαι χαρούμενος. Έλεγα πάντα ότι αυτό είναι το σπίτι μου και επιτέλους είμαι πίσω. Πήγα σε άλλα κλαμπ στην καριέρα μου, αλλά επέστρεψα και αυτό είναι το σημαντικό. Επιτέλους είμαι εδώ, να με περιμένετε στο San Siro και θα το κάνουμε να ταρακουνιέται ξανά» δήλωσε ο 38χρονος σέντερ φορ στο Milan TV.

Ο «Ίμπρα» θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει συμβόλαιο με τους «ροσονέρι».

Η παρουσίασή του είναι προγραμματισμένη για το πρωί (11:00) της Παρασκευής, ενώ θα ακολουθήσει η πρώτη του προπόνηση με τη Μίλαν, στην οποία επιστρέφει μετά από επτά χρόνια.

