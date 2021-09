Mπάγερν Μονάχου: Ο Λεβαντόφσκι παρέλαβε το «Χρυσό Παπούτσι»

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι βραβεύτηκε με το «Χρυσό Παπούτσι» ως ο κορυφαίος σκόρερ της Ευρώπης για τη σεζόν 2020/21.

Ο Πολωνός επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου σημείωσε 41 γκολ κατά την αγωνιστική περίδο 2020/21 και είναι ο δεύτερος παίκτης από την Bundesliga που αποσπά το συγεκκριμένο βραβείο μετά τον Γκερντ Μίλερ (1970 και 1972).

«Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτή τη μεγάλη τιμή» είπε αρχικά ο Λεβαντόφσκι.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, τους συμπαίκτες μου, το προπονητικό τημ και όλη την Μπάγερν. Δεν θα μπορούσα να κατακτήσω τέτοιους τίτλους χωρίς την υποστήριξή τους.

Στον αθλητισμό, όπως σε όλη τη ζωή, είναι ζωτικής σημασίας να εκτιμάει ο ένας τον άλλον, να υποστηρίζει ο ένας τον άλλον, να συμπεριφέρεται πάντα ο ένας στον άλλον δίκαια και να προσπαθείς να είσαι πρότυπο για τους άλλους. Ως εκ τούτου, αφιερώνω αυτό το βραβείο σε όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μου κάθε μέρα. Είμαι πολύ χαρούμενος για όσα έχουμε πετύχει μαζί ως ομάδα. Ευχαριστώ πολύ» πρόσθεσε.

