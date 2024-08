Παίκτης της Νάπολι είναι και με τη… βούλα ο Ρομέλου Λουκάκου, που υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους «παρτενοπέι».

Ο 31χρονος Βέλγος επιθετικός ανήκε στην Τσέλσι, αλλά τα τελευταία δύο χρόνια αγωνίστηκε ως δανεικός στο ιταλικό πρωτάθλημα, πρώτα στην Ιντερ και πέρυσι στη Ρόμα. Σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ, η μεταγραφή του διεθνούς φορ στη Νάπολι κόστισε περίπου 30 εκατ. ευρώ.

Ο Λουκάκου ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από την Άντερλεχτ και έχει αγωνιστεί σε μερικούς από τους μεγαλύτερους συλλόγους της Αγγλίας (Τσέλσι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ) και της Ιταλίας (Ιντερ, Ρόμα), χωρίς όμως να «στεριώσει» πουθενά, εκτός της Έβερτον, όπου έμεινε συνολικά τέσσερα χρόνια.

Έχει κατακτήσει πρωτάθλημα στο Βέλγιο με την Άντερλεχτ και στην Ιταλία με την Ίντερ, ήταν φιναλίστ στο Champions League και στο Europa League με τους «νερατζούρι», ενώ με την Τσέλσι πανηγύρισε την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου συλλόγων, το 2021. Παράλληλα, είναι η πρώτος σκόρερ στην ιστορία της εθνικής Βελγίου, με 85 γκολ σε 119 διεθνείς συμμετοχές.

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 29, 2024