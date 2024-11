Την ώρα που σε όλα τα γήπεδα… έβρεχε γκολ στην «Arena Nationala» του Βουκουρεστίου, ο αγώνας ανάμεσα στη Ρουμανία και το Κόσοβο, στον οποίο θα κρινόταν σε μεγάλο βαθμό η πρωτιά στον Β’ όμιλο της League C διακόπηκε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων (0-0), όταν οπαδοί των γηπεδούχων άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα κατά του Κοσόβου και υπέρ της Σερβίας, προκαλώντας την έντονη αντίδραση των φιλοξενουμένων.

Οι παίκτες του Κοσόβου αποχώρησαν για τα αποδυτήρια, μαζί με το τεχνικό τιμ της ομάδας, αρνούμενοι να βγουν έξω για να συνεχίσουν και να τελειώσουν τον αγώνα, υποστηρίζοντας πως ήταν ακραία η συμπεριφορά των Ρουμάνων οπαδών. Οι γηπεδούχοι, κατηγόρησαν με την πλευρά τους τους ανθρώπους του Κοσόβου για «προβοκάτσια» και πλέον αναμένεται η οριστική απόφαση του Δανού διαιτητή Κρογκ για την τύχη του αγώνα.

Ενα τρομερό «ξέσπασμα» της Πορτογαλίας στο τελευταίο ημίωρο του αγώνα της με την Πολωνία, μετέτρεψε το «λευκό» 0-0 σε ένα απίθανο σόου με 5 γκολ από τον Κριστιάνο Ρονάλντο και την… παρέα του, φτάνοντας στο εμφατικό 5-1 που οδήγησε τους Ίβηρες και μαθηματικά πρώτους στον Α’ όμιλο της League A και στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Δύο γκολ του CR7 (το ένα με ανάποδο ψαλίδι!) κι από ένα των Λεάο, Φερνάντες και Νέτο οδήγησαν τους Πορτογάλους σε μία πολύ άνετη και «χορταστική» επικράτηση, με την Πολωνία -που αγωνίστηκε χωρίς τον τραυματία Λεβαντόφσκι- να σημειώνει το γκολ της τιμής στο φινάλε με τον Μάρτζουκ.

Το απίστευτο ψαλιδάκι του Κριστιάνο Ρονάλντο

CRISTIANO RONALDO WITH A BICYCLE KICK! 🚀

THE GREATEST OF ALL TIME 🐐 pic.twitter.com/rbznTeEwWY

