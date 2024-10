Ο Πατ Ράιλι είναι ένας ζωντανός θρύλος για την ομάδα των Μαϊάμι Χιτ, αλλά και για πολλές ακόμα ομάδες, όπως είναι οι Νίκς και Λέικερς.

Ο «νονός» του NBA, έχοντας κατακτήσει ως προπονητής πέντε πρωταθλήματα (τέσσερα με Λέικερς και ένα με τους Χιτ), θα μπορεί να βλέπει το όνομα του στο παρκέ της «Kaseya Center», καθώς η ομάδα της δυτικής ακτής αποφάσισε να προχωρήσει σε αυτή την ενέργεια για να τον τιμήσει για τα χρόνια της παρουσίας του στον σύλλογο όλα αυτά τα χρόνια.

Ο Πατ Ράιλι είναι ο άνθρωπος που απογείωσε τους Χιτ, όντας στην ομάδα για 30 χρόνια, είτε ως προπονητής, είτε ως παράγοντας, καθώς μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2006, αποφάσισε να προχωρήσει στην θέση του front office και να διαχειρίζεται τις ανταλλαγές και τις προσθήκες του ρόστερ.

From now on we’ll be playing on “Pat Riley Court at Kaseya Center” 🏀

We’ll be dedicating our court and honoring Pat on Opening Night as he goes into his 30th season. Be in the building – https://t.co/VgDac1hpEc pic.twitter.com/tRJBj5WnC7

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) October 7, 2024